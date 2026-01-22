КХЛ объявила капитанов команд на Матч звёзд 2026 года в Екатеринбурге

КХЛ объявила капитанов команд на Матч звёзд 2026 года в Екатеринбурге. Неделя звёзд хоккея стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля пройдёт первая часть мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля — вторая часть конкурсов хоккейного мастерства и решающие игры турнира. Капитаны по традиции примут участие в отдельном конкурсе.

Капитаном команды KHL Urals Stars выбран защитник «Металлурга» Егор Яковлев, который примет участие в своем четвёртом Матче звёзд. В текущем сезоне на счету 34-летнего хоккеиста 25 (5+20) очков в 42 матчах.

Александр Радулов из «Локомотива» выбран капитаном команды российских звёзд. В сезоне-2025/2026 на счету Радулова 39 (19+20) очков в 48 матчах. Для третьего бомбардира в истории КХЛ этот звёздный уикенд станет восьмым в карьере.

Капитаном KHL U23 Stars будет Прохор Полтапов из ЦСКА, 22-летний форвард дебютирует на Матчах звёзд. В текущем сезоне он является вторым бомбардиром армейцев с 30 (15+15) очками в 48 матчах.

Сборную легионеров за собой поведёт лучший бомбардир сезона Сэм Энас из минского «Динамо», на счету которого 57 (22+35) очков в 46 играх.