«Наш сезон висит на волоске». Карбери — о турнирном положении «Вашингтона»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении от «Ванкувер Кэнакс» (3:4) и турнирном положении столичной команды. «Кэпиталз» отстают от зоны плей-офф на четыре очка.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Карлсон) – 08:25 (pp) 0:2 Сурдиф (Строум, Овечкин) – 09:43 (pp) 1:2 Бёзер (Кемпф) – 13:32 2:2 Кейн (Дебраск) – 18:22 3:2 О'Коннор (Кемпф, Бёзер) – 28:58 4:2 Гронек (Дебраск, Вилландер) – 31:43 4:3 Строум (Сурдиф, Карлсон) – 56:37
«Наш сезон висит на волоске. Нам придётся собраться с силами, отдать всё, что у нас есть, и играть так, как будто мы уже участвуем в плей-офф. Я ненавижу использовать это в регулярном сезоне, и никогда не стоит раздувать эту тему в январе, говоря, что это как игра плей-офф, но мы очень, очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной, огромной яме, если в ближайшее время не добьёмся нужных результатов», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
