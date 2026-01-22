ФХР будет оспаривать решение ИИХФ о недопуске российских юниоров до международных турниров

Федерация хоккея России будет оспаривать решение совета Международной федерации хоккея о недопуске российских спортсменов до 18 и до 20 лет до турниров под эгидой организации, сообщает «РИА Новости».

Ранее на совете ИИХФ было принято решение оставить в силе санкции в отношении сборных России и Беларуси. Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года. Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил в ходе заседания, что рекомендации Международного олимпийского комитета не касаются молодёжного чемпионата мира. ФХР оспорит решение совета в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как есть позитивный опыт других федераций.

Ранее исполком МОК рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси в юношеских соревнованиях и разрешить им выступать с флагом и гимном.