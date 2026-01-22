Новый главный тренер «Шанхая» Митч Лав рассказал, почему решился возглавить клуб КХЛ

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав поделился эмоциями от новой должности и рассказал, почему решился приехать в Россию.

«Я решился на этот контракт, потому что ехал именно в Санкт-Петербург, а также имеется большая поддержка от руководства клуба. Ещё отмечу, что моя семья сразу одобрила решение поехать в Россию. Всё произошло стремительно, и вот я уже сижу здесь. Осознаю, что здесь другой хоккей, тем мне и интереснее. Ещё фактор того, что я здесь, – очень много североамериканцев. Получается, почти все игроки по-хоккейному ментально такие же, как те, кого я тренировал в НХЛ», – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.