Новый главный тренер «Шанхая» Митч Лав рассказал, почему решился возглавить клуб КХЛ

Новый главный тренер «Шанхая» Митч Лав рассказал, почему решился возглавить клуб КХЛ
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав поделился эмоциями от новой должности и рассказал, почему решился приехать в Россию.

«Я решился на этот контракт, потому что ехал именно в Санкт-Петербург, а также имеется большая поддержка от руководства клуба. Ещё отмечу, что моя семья сразу одобрила решение поехать в Россию. Всё произошло стремительно, и вот я уже сижу здесь. Осознаю, что здесь другой хоккей, тем мне и интереснее. Ещё фактор того, что я здесь, – очень много североамериканцев. Получается, почти все игроки по-хоккейному ментально такие же, как те, кого я тренировал в НХЛ», – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

