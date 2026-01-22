Митч Лав поделился ожиданиями от работы с «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав поделился ожиданиями от работы с командой и заявил, что планирует попасть в плей-офф.

— Вы всё-таки верите, что команда попадёт в плей-офф, или уже готовитесь к следующему сезону?

— Весь фокус настроен на «здесь и сейчас». Мы прекрасно понимаем, где команда находится, считать мы умеем. Живём именно сегодняшним днём, нам нужна фокусировка на результат. Я такой тренер, который хочет трудиться каждый день и не заглядывать в призрачное будущее.

— Вы готовы к тому, насколько пристально будут за вами следить и судить?

— Я думаю, все сразу будут ждать изменений в клубе, но мне надо познакомиться с командой и понять, как вообще всё устроено в клубе. Сразу я не буду рушить привычные правила, хотя у меня уже есть видение, что нужно поменять. Это конкурентная команда, будем фиксироваться на этом. Пусть звучит как клише, я пока не могу сказать больше.

— Есть ли какая-то черта, которую нужно вам лично перейти, чтобы сказать, что вы удачно ворвались в КХЛ?

— Попадание в плей-офф (смеётся), – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.