Лав — о «Дрэгонс»: долго объяснял знакомым, почему Шанхай находится в России, а не в Китае

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав рассказал, в каком стиле будет играть команда под его руководством.

— Вы очень любили подраться, есть в вас тафгайство. Команду будете так же настраивать?

— Хоккей поменялся, но эмоции никуда не делись. Я был не очень хороший игрок, но я отдавался эмоционально. Но, скажу сразу, мы хотим быть сильными и брутальными, однако не переступать черту большого количества удалений. Хочу чтобы играли на грани, показывая хороший хоккей.

— Как вам лозунг, оставшийся после Галлана?

— Мне нравится он. Говорить его здесь не буду (смеётся). Повторюсь — мне нужно познакомиться со структурой, а дальше посмотрим.

— А вы вообще знакомы с КХЛ?

— Достаточно знаком. Для меня персонально уже понятен уровень, потому что я тренировал много русских ребят, которые переехали в Северную Америку. Они хорошо играют и очень хорошо разговаривают на английском.

— Как объяснили знакомым, что едете в Шанхай, но в Санкт-Петербург?

— О, я ждал, что вы спросите. Я не был удивлён и знал структуру, даже знал прошлое название клуба. Но знакомым я долго объяснял, почему Шанхай находится в России, а не в Китае (смеётся), – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.