Тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав ответил на обвинения в домашнем насилии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав ответил на обвинения в домашнем насилии. Лав с 2023 года работал помощником главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Осенью 2025 года клуб освободил канадца от должности по результатам расследования из‑за обвинений в домашнем насилии.

— Что вы скажете на обвинения в домашнем насилии?
— Мой фокус здесь – это в первую очередь хоккей, в первую очередь «Драконы». Да, последние восемь-девять месяцев было морально тяжело, но ничего комментировать не буду. Я хочу тренировать команду, мой фокус сосредоточен только в хоккее. Скоро ко мне присоединится моя семья, они приедут в Санкт-Петербург, – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

