СКА выменял из «Адмирала» защитника Павла Коледова

СКА выменял из «Адмирала» защитника Павла Коледова
СКА выменял защитника Павла Коледова из «Адмирала», сообщает хоккейное агентство Winners в официальном телеграм-канале.

31-летний хоккеист провёл в текущем чемпионате КХЛ 43 матча и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «-8». В прошлом сезоне Коледов провёл 77 матчей в регулярке и плей-офф, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+4».

Ранее Коледов выступал за «Авангард», «Салават Юлаев», «Локомотив» и «Сочи». Всего в Континентальной хоккейной лиге Коледов провёл 716 матчей, в которых набрал 143 очка — забросил 42 шайбы и отдал 101 результативную передачу.

