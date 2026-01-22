Скидки
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция

16:40 Мск
16:40 Мск
В «Шанхае» высказались об обвинениях главного тренера Лава в домашнем насилии

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых высказался об обвинениях главного тренера Митча Лава в домашнем насилии.

«Дорогие и уважаемые коллеги, хочу к вам обратиться, чтобы закрыть эту тему раз и навсегда. Со стороны клуба мы опираемся на факты, и говорим вам, что никаких преследований нет. Законодательно Митч абсолютно чист. Он очень хороший человек, позитивный и исполнительный. Те истории, которые происходят в культуре отмены в США мы знаем, и обсуждать их не надо. Всё осталось позади, а мы двигаемся вперёд.

— Вы бы уволили Галлана, если бы он не ушёл?
— Отставка Галлана не обсуждалась, никого мы не собирались увольнять. Понимали, что ему нездоровится, но думали, что он сможет продолжить. Вышло то, что вышло. У нас отличная команда, с точки зрения прорыва в медиапространстве самая лучшая в лиге. До нас это сделал «Авангард», теперь лучшие мы – я не стесняюсь это сказать.

— Что скажете о перепалке Каблукова в раздевалке?
— Когда в раздевалке перепалка – значит, они понимают, что хотят выигрывать. Неудовлетворённость друг другом – это здоровый показатель того, что команда требует от себя побед.

— Останется ли Майк Келли? Будут ли новые помощники?
— Ничего рушить Митч не хочет, и я верю, что команде не нужны дикие изменения. Пока всё остаётся так, как есть. Мы не ждём каких-то радикальных изменений, но надеемся на более системную работу команды в обороне. Митч знает к этому подход.

— Жереми Гроло числится в составе, но травмирован. Почему не расстаётесь с ним?
— Гроло очень перспективный, у нас большая ставка на него. Быть может, он даже успеет зацепиться в этом сезоне и войдёт в состав. Не надо сравнивать с теми, кто к нам приезжал на просмотровый контракт, – передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

