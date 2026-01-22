В «Шанхае» ответили на вопрос о возможном переезде клуба в Китай в следующем сезоне

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых заявил, что в следующем сезоне команда с высокой долей вероятности продолжит играть домашние матчи в Санкт-Петербурге и не переедет в Шанхай.

«По поводу вопросов о переезде клуба в Шанхай, складывается ощущение, будто мы переезжаем в Магадан (смеётся). Всем желаю побывать в Шанхае, очень красивый город. С высокой вероятностью мы останемся в Санкт-Петербурге на следующий сезон, но окончательное решение озвучим в марте», – передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Напомним, с текущего сезона китайская команда изменила название и стала проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.