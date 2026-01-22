Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Шанхае» ответили на вопрос о возможном переезде клуба в Китай в следующем сезоне

В «Шанхае» ответили на вопрос о возможном переезде клуба в Китай в следующем сезоне
Комментарии

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых заявил, что в следующем сезоне команда с высокой долей вероятности продолжит играть домашние матчи в Санкт-Петербурге и не переедет в Шанхай.

«По поводу вопросов о переезде клуба в Шанхай, складывается ощущение, будто мы переезжаем в Магадан (смеётся). Всем желаю побывать в Шанхае, очень красивый город. С высокой вероятностью мы останемся в Санкт-Петербурге на следующий сезон, но окончательное решение озвучим в марте», – передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Напомним, с текущего сезона китайская команда изменила название и стала проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Лав — о «Дрэгонс»: долго объяснял знакомым, почему Шанхай находится в России, а не в Китае
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android