16:40 Мск
«Сибирь» обменяла нападающего Оскара Булавчука в «Адмирал»

В результате обмена на денежную компенсацию с ХК «Сибирь» состав «Адмирала» пополнил нападающий Оскар Булавчук. Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, контракт с игроком рассчитан до конца сезона и носит двусторонний характер.

22-летний воспитанник омского хоккея в текущем сезоне выступал за «Сибирь». В составе новосибирской команды провёл 16 матчей при среднем игровом времени чуть менее 11 минут, забросил одну шайбу при показателе полезности «-3».

В ВХЛ Булавчук выступал за команды «Динамо-Алтай» и «Рязань-ВДВ». На счету нападающего 109 игр и 51 очко — 27 голов и 24 результативные передачи.

