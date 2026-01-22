«То, что я никогда не забуду». Митч Лав — о наблюдении за снайперским рекордом Овечкина

Новый главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав, ранее входивший в тренерский штаб «Вашингтон Кэпиталз», заявил, что никогда не забудет гонку российского нападающего Александра Овечкина за снайперским рекордом НХЛ.

«Овечкин — великолепный игрок. У него невероятный талант и навык забивать голы. То, как шайба находит его, как он находит шайбу, это невероятно. Приятно смотреть, как команда помогала ему побить рекорд, как все его поддерживали, как он над этим работал. Это то, что я никогда не забуду. Рад быть частью этого, наблюдать это, быть в моменте. Рад, что у меня есть друг, ценю его отношение», – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.