Джон Карлсон — 11-й защитник в истории НХЛ с 600+ передачами за один клуб
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4) и добрался до отметки в 600 ассистов за карьеру. Карлсон стал 11-м защитником в истории НХЛ, сделавшим столько голевых передач в одном клубе.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Карлсон) – 08:25 (pp) 0:2 Сурдиф (Строум, Овечкин) – 09:43 (pp) 1:2 Бёзер (Кемпф) – 13:32 2:2 Кейн (Дебраск) – 18:22 3:2 О'Коннор (Кемпф, Бёзер) – 28:58 4:2 Гронек (Дебраск, Вилландер) – 31:43 4:3 Строум (Сурдиф, Карлсон) – 56:37
Среди действующих игроков обороны больше только у Виктора Хедмана (635 результативных передач за «Тампа-Бэй Лайтнинг») и Криса Летанга (619, «Питтсбург Пингвинз»).
В текущем сезоне на счету Джона Карлсона 40 (9+31) очков за 47 матчей при показателе полезности «+12». Всю карьеру американский игрок обороны проводит за столичный клуб.
