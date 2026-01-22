Джон Карлсон — 11-й защитник в истории НХЛ с 600+ передачами за один клуб

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4) и добрался до отметки в 600 ассистов за карьеру. Карлсон стал 11-м защитником в истории НХЛ, сделавшим столько голевых передач в одном клубе.

Среди действующих игроков обороны больше только у Виктора Хедмана (635 результативных передач за «Тампа-Бэй Лайтнинг») и Криса Летанга (619, «Питтсбург Пингвинз»).

В текущем сезоне на счету Джона Карлсона 40 (9+31) очков за 47 матчей при показателе полезности «+12». Всю карьеру американский игрок обороны проводит за столичный клуб.