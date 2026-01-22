Скидки
Автомобилист — Авангард: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Автомобилист» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 22 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Матч «Автомобилист» — «Авангард» 22 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Автомобилист» имеет серию из четырёх побед. С 57 очками после 47 сыгранных встреч уральский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 65 очками в активе располагается на третьей строчке в таблице Востока.

