«Автомобилист» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Автомобилист» имеет серию из четырёх побед. С 57 очками после 47 сыгранных встреч уральский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 65 очками в активе располагается на третьей строчке в таблице Востока.