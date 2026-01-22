«Мы на минуту сбавили обороты». Уилсон оценил поражение «Вашингтона» от «Ванкувера»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (3:4). К середине первого периода столичный клуб вёл со счётом 2:0, однако затем пропустил четыре шайбы подряд и уступил худшей команде НХЛ текущего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Карлсон) – 08:25 (pp) 0:2 Сурдиф (Строум, Овечкин) – 09:43 (pp) 1:2 Бёзер (Кемпф) – 13:32 2:2 Кейн (Дебраск) – 18:22 3:2 О'Коннор (Кемпф, Бёзер) – 28:58 4:2 Гронек (Дебраск, Вилландер) – 31:43 4:3 Строум (Сурдиф, Карлсон) – 56:37
«Возможно, мы на минуту сбавили обороты, они почувствовали уверенность и сразу же вернулись в игру. После этого нам нужно было лучше работать над тем, чтобы переломить ход событий в свою пользу», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.
Уилсон принял участие в матче впервые после травмы нижней части тела, из-за которой нападающий пропустил восемь игр. Следующим соперником «Вашингтона» станет «Калгари Флэймз».
