Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы на минуту сбавили обороты». Уилсон оценил поражение «Вашингтона» от «Ванкувера»

«Мы на минуту сбавили обороты». Уилсон оценил поражение «Вашингтона» от «Ванкувера»
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (3:4). К середине первого периода столичный клуб вёл со счётом 2:0, однако затем пропустил четыре шайбы подряд и уступил худшей команде НХЛ текущего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Карлсон) – 08:25 (pp)     0:2 Сурдиф (Строум, Овечкин) – 09:43 (pp)     1:2 Бёзер (Кемпф) – 13:32     2:2 Кейн (Дебраск) – 18:22     3:2 О'Коннор (Кемпф, Бёзер) – 28:58     4:2 Гронек (Дебраск, Вилландер) – 31:43     4:3 Строум (Сурдиф, Карлсон) – 56:37    

«Возможно, мы на минуту сбавили обороты, они почувствовали уверенность и сразу же вернулись в игру. После этого нам нужно было лучше работать над тем, чтобы переломить ход событий в свою пользу», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

Уилсон принял участие в матче впервые после травмы нижней части тела, из-за которой нападающий пропустил восемь игр. Следующим соперником «Вашингтона» станет «Калгари Флэймз».

Материалы по теме
Даже Овечкин не помощник. «Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ
Даже Овечкин не помощник. «Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android