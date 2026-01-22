«Мы на минуту сбавили обороты». Уилсон оценил поражение «Вашингтона» от «Ванкувера»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (3:4). К середине первого периода столичный клуб вёл со счётом 2:0, однако затем пропустил четыре шайбы подряд и уступил худшей команде НХЛ текущего сезона.

«Возможно, мы на минуту сбавили обороты, они почувствовали уверенность и сразу же вернулись в игру. После этого нам нужно было лучше работать над тем, чтобы переломить ход событий в свою пользу», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

Уилсон принял участие в матче впервые после травмы нижней части тела, из-за которой нападающий пропустил восемь игр. Следующим соперником «Вашингтона» станет «Калгари Флэймз».