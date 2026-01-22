Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ИИХФ в ближайшие месяцы рассмотрит вопрос возвращения юниорской сборной России

ИИХФ в ближайшие месяцы рассмотрит вопрос возвращения юниорской сборной России
Комментарии

Международная федерация хоккея в ближайшие месяцы рассмотрит вопрос возвращения юниорских сборных России и Беларуси на международные турниры с сезона‑2027/2028. Об этом говорится в заявлении на сайте ИИХФ.

«По итогам последнего заседания и на основании подробной оценки рисков совет ИИХФ считает, что пока небезопасно восстанавливать участие национальных и клубных команд России и Беларуси в чемпионатах сезона‑2026/2027, поскольку текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность всех участников.

Однако совет ИИХФ изучил рекомендации МОК и рассмотрит вопрос о восстановлении молодых игроков (до 18 лет) из национальных и клубных команд России и Беларуси в чемпионатах сезона‑2027/2028. Это решение будет зависеть от результатов постоянной оценки условий безопасности. Если в ближайшие месяцы эти риски значительно снизятся, ИИХФ будет сотрудничать с соответствующими национальными ассоциациями для поддержки возможной реинтеграции на юношеском уровне.

Поскольку безопасность и охрана всех участников, а также надлежащая организация каждого мероприятия остаются явным приоритетом, ИИХФ должна обеспечить соблюдение этих требований для каждого турнира. ИИХФ будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации и проводить постоянный анализ рисков для безопасности», — говорится в сообщении на официальном сайте ИИХФ.

Материалы по теме
ФХР будет оспаривать решение ИИХФ о недопуске российских юниоров до международных турниров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android