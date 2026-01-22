Юрзинов-старший: феномен нынешнего Магнитогорска нужно тщательно изучать на уровне КХЛ

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший заявил, что ему очень нравится то, как выстроена клубная система в магнитогорском «Металлурге», и призвал другие клубы брать с неё пример.

«В Магнитогорске создан хоккейный город – из «Металлурга», «Магнитки» и «Стальных Лисов». Говорил о том, что важнейшим шагом стал запуск клуба ВХЛ – и теперь многие выпускники «Магнитки» выходят на первые роли в «Металлурге». В своё время именно системой мы шли вперёд с «Динамо». Потом законодателем моды стал хоккейный город СКА. Теперь впереди всех – Магнитогорск.

— Что скажете о работе тренерского штаба Андрея Разина?

— Там совместная работа всей системы – руководителей, менеджеров, тренеров. Правильный подбор игроков, правильный тренировочный процесс. Мне очень нравится сам хоккей «Металлурга». Сейчас в КХЛ идет дрейф в сторону упрощений и силовой игры. Магнитогорск не следует в этом фарватере, Разин и его штаб стараются сохранить элементы советского хоккея, придать им новое звучание. Это радует. Вообще, считаю, что феномен нынешнего Магнитогорска нам нужно тщательно изучать на уровне КХЛ. И следовать ему, брать пример, — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.