«Сочи» подписал контракт с нападающим Егором Петуховым

Нападающий Егор Петухов перешёл в хоккейный клуб «Сочи». Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, контракт с форвардом подписан на два сезона. Ранее Петухов расторг контракт с «Адмиралом».

Петухов пополнил состав «моряков» перед стартом прошлого сезона. В дебютном чемпионате за «моряков» нападающий первым побил 10-летний рекорд Никласа Бергфорса, забросив больше 22 шайб за регулярку. В текущем сезоне Петухов заработал 9 (5+4) очков в 36 матчах при показателе полезности «-9».

В прошлом сезоне в составе «Адмирала» Петухов провёл 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 42 (24+18) очка, установив новый клубный снайперский рекорд «Адмирала» за одну регулярку. В плей-офф Егор сыграл шесть матчей, в которых отметился голом и передачей.