Р. Ротенберг: когда мы вернёмся на чемпионаты мира и Олимпиады, то будем всех побеждать

Первый вице‑президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что российские сборные после возвращения на чемпионаты мира и Олимпийские игры будут побеждать всех соперников. Российские и белорусские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.

— Когда допустят юниорскую и молодёжную сборные России на чемпионаты мира, вы готовы войти в штаб как управленец или главный тренер?

— Мы и сейчас этим занимаемся, регулярно развиваем институт сборных. Проводим сборы, устраиваем турниры, дважды победили на международных соревнованиях в Новосибирске. Обыграли сильную сборную Беларуси с сильным тренером Квартальновым. Мы делаем всё для развития своего хоккея.

А когда ИИХФ, возможно, возглавят другие люди и поймут, что без России просто хоккея нет, мы вернёмся на следующий день и будем играть на всех уровнях. Мы готовы. У нас очень сильные талантливые ребята. Мы ими гордимся, постоянно их тренируем и общаемся. Этим мы и сильны исторически: когда сложности в России, мы становимся только крепче. У нас в трудное время рождаются сильные люди. Мы работаем на его величество хоккей. Он в России очень хорошо развивается. А когда мы вернёмся на чемпионаты мира и Олимпиады, то будем всех побеждать. Мы в этом уверены, потому что сейчас проводим очень хорошую подготовительную работу.

У нас есть много друзей. Мы постоянно общаемся с канадцами, с американцами. Мы не общаемся с финнами и со шведами, потому что они с нами не хотят говорить. Это дискриминация по национальному признаку. Как я могу на это повлиять? Могу только взять клюшку, надеть коньки и выйти на лёд, чтобы потренировать ребят. А о том, почему нас не допускает ИИХФ, спросите у них. Но они вам не ответят, ведь правда? А это тоже дискриминация, только уже прав журналистов, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».