Двукратный чемпион мира Александр Ерёменко назвал главного фаворита Кубка Гагарина — 2026

Двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион России Александр Ерёменко назвал «Металлург» главным претендентом в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.

«Металлург» — главный претендент на Кубок Гагарина. Разин собрал в составе сильнейших иностранцев и россиян. Я не вижу проблем в игре «Металлурга». Каждый в команде и в клубе находится на своём месте и почти идеально справляется с задачами. Точечные приобретения помогли справиться с проблемами прошлого сезона. Не вижу у «Металлурга» слабых мест», — приводит слова Ерёменко Metaratings.

Магнитогорский клуб с 76 очками после 46 матчей занимает первое место в таблице Востока.

Юрзинов-старший: феномен нынешнего Магнитогорска нужно тщательно изучать на уровне КХЛ
