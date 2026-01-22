Скидки
Капитан «Северстали» ответил, сильно ли потеряет Олимпиада от отсутствия сборной России

Капитан «Северстали» ответил, сильно ли потеряет Олимпиада от отсутствия сборной России
Капитан «Северстали» и нападающий сборной Словакии Адам Лишка высказался про неучастие национальной команды России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Сильно потеряет Олимпиада от отсутствия на ней сборной России?
— Если посмотреть состав, который мог быть у России, то там очень много хороших игроков. Во всех линиях очень качественные хоккеисты, которые играют в НХЛ. Поэтому было бы интересно для болельщиков увидеть вашу сборную на Олимпиаде. Но решение такое, какое есть. Посмотрим, как будет на следующих турнирах. Как спортсмену мне всегда хочется соревноваться с лучшими. Поэтому жаль, что на международных турнирах сейчас нет России и Беларуси. К сожалению, это не от меня зависит — не я принимаю такие решения, — приводят слова Лишки «Известия».

