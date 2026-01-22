Скидки
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
16:40 Мск
Михайлов — о ИИХФ: они понимают только силу, у них мышление пятилетнего ребёнка

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Борис Михайлов отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить санкции в отношении российских и белорусских команд.

«МОК же просто рекомендует, поэтому ИИХФ не слушается, а делает по-своему. Во главе Международной федерации хоккея стоят люди, недружественные России и российскому спорту в целом. Они понимают только силу.

У них мышление пятилетнего ребёнка, только обижаться могут. А за что обижаться на нас? Наши хоккеисты что плохого сделали, чтобы их наказывать? Пока этих людей в ИИХФ не уберут, ничего путного в отношении нашего хоккея я не жду», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

«Дискриминация по национальному признаку». Р. Ротенберг — о решении ИИХФ
