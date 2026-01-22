Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше набрал 350-е очко в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше набрал 350-е очко в КХЛ
Комментарии

В эти минуты в Екатеринбурге проходит встреча между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
1 : 0
Авангард
Омск
1:0 Горбунов (Буше) – 05:09 (5x5)    

На шестой минуте первого периода Роман Горбунов с передачи Рида Буше открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для Буше это очко стало 350-м в Континентальной хоккейной лиге. На счету американского форварда 187 шайб и 163 результативные передачи в 378 играх. Напомним, ранее Буше выступал за омский «Авангард».

«Автомобилист» с 57 очками после 47 сыгранных встреч занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
«Тяжёлая, трудовая победа». Николай Заварухин — о матче «Автомобилиста» с «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android