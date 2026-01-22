Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше набрал 350-е очко в КХЛ
В эти минуты в Екатеринбурге проходит встреча между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
1 : 0
Авангард
Омск
1:0 Горбунов (Буше) – 05:09 (5x5)
На шестой минуте первого периода Роман Горбунов с передачи Рида Буше открыл счёт во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Для Буше это очко стало 350-м в Континентальной хоккейной лиге. На счету американского форварда 187 шайб и 163 результативные передачи в 378 играх. Напомним, ранее Буше выступал за омский «Авангард».
«Автомобилист» с 57 очками после 47 сыгранных встреч занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.
