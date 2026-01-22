Скидки
Пыленков: мне нравится общаться на повышенных тонах, в хоккее не место тюфякам

Пыленков: мне нравится общаться на повышенных тонах, в хоккее не место тюфякам
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков рассказал про общение с соперниками во время матчей КХЛ.

– В прошлом плей-офф вы общались с Сергеем Плотниковым на повышенных тонах чуть ли не в каждой смене. Как оцените свои навыки трэш-тока?
– На самом деле, мне нравится общаться на повышенных тонах и закусываться с кем-то. Сейчас у нас в КХЛ есть молодой паренёк Егор Сурин. Он заводной, и это хорошо. В хоккее не место тюфякам, ты должен выплёскивать свои эмоции на льду, но оставлять голову холодной, чтобы не вестись на провокации соперников.

– Самые яркие примеры острых на язык хоккеистов КХЛ – Комтуа, Радулов и Кузнецов. Вступали в перепалки с Александром или Евгением?
– Да, у нас с Радуловым в последнем матче с «Локомотивом» была стычка, и с Кузнецовым в прошлом плей-офф мы тоже частенько общались, но в матчах на вылет трэш-ток в целом неотъемлемая часть. В серии ср СКА они с Плотниковым периодически подъезжали ко мне и что-то говорили – было весело. Если ты им попадёшься во время игры, то можешь услышать о себе много нового.

– Если всё-таки выбрать одного лучшего – кто трэш-токер №1?
– Радулов, — приводит слова Пыленкова сайт КХЛ.

