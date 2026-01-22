Скидки
«Спартак» заключил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Рукавишниковым

«Спартак» заключил двусторонний контракт до конца сезона с защитником Романом Рукавишниковым, сообщает пресс-служба московского клуба.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА выступал за «Спартак» в сезоне-2023/2024, проведя 65 матчей и набрав 8 (1+7) очков при показателе полезности «+18». Прошлый сезон Рукавишников начинал в воскресенском «Химике» и продолжил в составе «Сибири», приняв участие в 56 играх КХЛ.

По ходу нынешнего сезона 33-летний Рукавишников вернулся в Воскресенск, проведя за фарм-клуб «Спартака» 13 матчей при трёх передачах и показателе полезности «+10». Всего на счету защитника 102 (21+81) очка и показатель полезности «+74» за 645 игр в КХЛ, включая 97 встреч в Кубке Гагарина.

