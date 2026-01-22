«Нефтехимик» перезаключил контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Новый срок соглашения — 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 36 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «+7». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир Жафяров сыграл 705 встреч, в которых записал на свой счёт 362 (142+220) очка.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги с 55 очками после 49 встреч располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.