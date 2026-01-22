«Даже детей не допускают, это просто беспредел!» Крикунов — о решении ИИХФ в отношении РФ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить санкции в отношении российских и белорусских национальных команд.

«В Международной федерации хоккея сейчас правят Канада и Финляндия, именно эти страны блокируют возвращение сборной России. В ближайшее время не стоит ждать от ИИХФ ничего хорошего. Даже детей они не допускают на международные соревнования, это просто беспредел!

Ведь если вернуть сборную России, придётся кому-то потесниться, и некоторые страны будут уже не за медали бороться, а просто участвовать в турнирах. Поэтому ИИХФ будет всячески тормозить допуск российских хоккеистов настолько долго, насколько это возможно. Надеюсь, что переговоры Путина по Украине будут успешными и ситуация в хоккее поменяется», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».