Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даже детей не допускают, это просто беспредел!» Крикунов — о решении ИИХФ в отношении РФ

«Даже детей не допускают, это просто беспредел!» Крикунов — о решении ИИХФ в отношении РФ
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить санкции в отношении российских и белорусских национальных команд.

«В Международной федерации хоккея сейчас правят Канада и Финляндия, именно эти страны блокируют возвращение сборной России. В ближайшее время не стоит ждать от ИИХФ ничего хорошего. Даже детей они не допускают на международные соревнования, это просто беспредел!

Ведь если вернуть сборную России, придётся кому-то потесниться, и некоторые страны будут уже не за медали бороться, а просто участвовать в турнирах. Поэтому ИИХФ будет всячески тормозить допуск российских хоккеистов настолько долго, насколько это возможно. Надеюсь, что переговоры Путина по Украине будут успешными и ситуация в хоккее поменяется», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Михайлов — о ИИХФ: они понимают только силу, у них мышление пятилетнего ребёнка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android