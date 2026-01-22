Скидки
Лишка ответил на вопрос о сложном характере главного тренера «Металлурга» Андрея Разина

Лишка ответил на вопрос о сложном характере главного тренера «Металлурга» Андрея Разина
Комментарии

Капитан «Северстали» Адам Лишка рассказал о совместной работе с главным тренером Андреем Разиным в череповецком клубе.

— Вы три года работали в «Северстали» с Андреем Разиным, который именно тогда окончательно закрепился в КХЛ и получил приглашение в «Металлург». Удивлены его успехами там — победой в Кубке Гагарина в позапрошлом сезоне и безоговорочным лидерством в нынешнем регулярном чемпионате?
— Нет, не удивлён. У них хорошая команда, много качественных игроков, показывающих хороший результат. В том числе молодые игроки, как Канцеров и Силантьев. И есть опытные хоккеисты. Состав подобран качественно, отлично играют в большинстве и вообще забивают много голов. А сам Разин очень хорош в плане мотивации, общения с игроками — отлично доносит до хоккеистов, что значит выступать за свою команду. У него никто никогда не выходит на лёд равнодушным.

— Постоянно ходят слухи о его сложном характере и конфликтах с игроками. На себе это ощущали?
— Я бы так не сказал. Я всегда уважал тренера. И ко всем тренерам отношусь одинаково. Хочу выкладываться на льду ради команды. И любой тренер, если видит, что я отдаю сердце игре, может простить, если что-то у меня не получается, — приводят слова Лишки «Известия».

