В «Шанхае» рассказали про общение с Овечкиным касательно кандидатуры Лава на пост тренера

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых рассказал про общение с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным касательно кандидатуры Митча Лава на пост главного тренера китайского клуба.

«Александр Овечкин был одним из тех, кто лестно отозвался о кандидатуре Лава. Хотя едва ли Овечкин является в «Вашингтоне» важной единицей в защите. Если кто не в курсе, Митч отвечал там за оборону. Общую характеристику ему Александр дал позитивную, дословно: «Если есть возможность договориться с Митчем, это надо делать», — приводит слова Белых сайт Континентальной хоккейной лиги.

