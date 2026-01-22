Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Сибирь, результат матча 22 января 2026 года, счёт 1:2, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» была сильнее «Металлурга» и прервала победную серию магнитогорского клуба
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Талалуев (Климович) – 25:01 (5x5)     1:1 Яковлев (Ткачёв, Силантьев) – 27:33 (5x5)     1:2 Косолапов (Бек, Аланов) – 58:14 (5x3)    

На шестой минуте второго периода Илья Талалуев открыл счёт во встрече. Спустя две с половиной минуты Егор Яковлев восстановил равенство в счёте. В конце третьего периода Антон Косолапов принес гостям победу.

«Металлург» прервал свою восьмиматчевую победную серию.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сразится дома с «Амуром» 24 января. «Сибирь» в этот же день встретится в Казани с местным «Ак Барсом».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android