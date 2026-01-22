«Сибирь» была сильнее «Металлурга» и прервала победную серию магнитогорского клуба
Поделиться
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Талалуев (Климович) – 25:01 (5x5) 1:1 Яковлев (Ткачёв, Силантьев) – 27:33 (5x5) 1:2 Косолапов (Бек, Аланов) – 58:14 (5x3)
На шестой минуте второго периода Илья Талалуев открыл счёт во встрече. Спустя две с половиной минуты Егор Яковлев восстановил равенство в счёте. В конце третьего периода Антон Косолапов принес гостям победу.
«Металлург» прервал свою восьмиматчевую победную серию.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сразится дома с «Амуром» 24 января. «Сибирь» в этот же день встретится в Казани с местным «Ак Барсом».
Комментарии
- 22 января 2026
-
19:15
-
18:58
-
18:44
-
18:26
-
18:04
-
18:00
-
17:50
-
17:30
-
17:19
-
17:03
-
16:45
-
16:23
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:10
-
14:55
-
14:45
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:06
-
12:55
-
12:39
-
12:34
-
12:18
-
12:13
-
12:08
-
12:02
-
11:50
-
11:20
-
11:00