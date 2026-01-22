«Сибирь» была сильнее «Металлурга» и прервала победную серию магнитогорского клуба

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На шестой минуте второго периода Илья Талалуев открыл счёт во встрече. Спустя две с половиной минуты Егор Яковлев восстановил равенство в счёте. В конце третьего периода Антон Косолапов принес гостям победу.

«Металлург» прервал свою восьмиматчевую победную серию.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сразится дома с «Амуром» 24 января. «Сибирь» в этот же день встретится в Казани с местным «Ак Барсом».