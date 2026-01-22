Скидки
Автомобилист — Авангард, результат матча 22 января 2026 года, счёт 1:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, одолев в овертайме «Автомобилист»
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Горбунов (Буше) – 05:09 (5x5)     1:1 Маклауд (Котляревский, Чеккони) – 25:13 (5x5)     1:2 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 62:40 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На шестой минуте первого периода Роман Горбунов с передачи Рида Буше открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Майкл Маклауд с передач Михаила Котляревского и Джозефа Чеккони восстановил равенство в счёте. В овертайме Эндрю Потуральски принёс гостям победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Автомобилист» сразится дома с «Амуром» 26 января. «Авангард» в этот же день встретится дома с «Адмиралом».

