«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, одолев в овертайме «Автомобилист»
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Горбунов (Буше) – 05:09 (5x5) 1:1 Маклауд (Котляревский, Чеккони) – 25:13 (5x5) 1:2 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 62:40 (3x3)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На шестой минуте первого периода Роман Горбунов с передачи Рида Буше открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Майкл Маклауд с передач Михаила Котляревского и Джозефа Чеккони восстановил равенство в счёте. В овертайме Эндрю Потуральски принёс гостям победу.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Автомобилист» сразится дома с «Амуром» 26 января. «Авангард» в этот же день встретится дома с «Адмиралом».
Комментарии
