Шарипзянов — третий защитник в истории КХЛ, кто набрал 50+ очков в двух и более регулярках

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов во встрече с «Автомобилистом» отдал результативную передачу на гол Эндрю Потуральски в овертайме. Игрок обороны омского клуба в текущем сезоне записал на свой счёт 50 (19+31) очков.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Шарипзянов стал третьим защитником в истории КХЛ, набравшим 50 и более очков в двух и более регулярных чемпионатах. По два таких сезона у Александра Никишина и Кевина Даллмана.

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.