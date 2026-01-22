Шарипзянов — третий защитник в истории КХЛ, кто набрал 50+ очков в двух и более регулярках
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов во встрече с «Автомобилистом» отдал результативную передачу на гол Эндрю Потуральски в овертайме. Игрок обороны омского клуба в текущем сезоне записал на свой счёт 50 (19+31) очков.
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Шарипзянов стал третьим защитником в истории КХЛ, набравшим 50 и более очков в двух и более регулярных чемпионатах. По два таких сезона у Александра Никишина и Кевина Даллмана.
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Горбунов (Буше) – 05:09 (5x5) 1:1 Маклауд (Котляревский, Чеккони) – 25:13 (5x5) 1:2 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 62:40 (3x3)
