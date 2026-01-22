Скидки
Хоккей

Нападающий Иванов и защитник Сергеев подписали новые контракты с «Локомотивом»

Комментарии

Нападающий Георгий Иванов подписал новый контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославского клуба. Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2027/2028. Также «Локомотив» заключил с защитником Андреем Сергеевым новый контракт, рассчитанный до весны 2028 года.

Иванов — воспитанник ярославского клуба, на протяжении всей карьеры в КХЛ играет в родном клубе. За «Локомотив» Георгий провёл более 537 матчей, где форвард забросил 73 шайбы и отдал 103 результативные передачи с показателем полезности «+39». В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 49 встреч, в которых записал на свой счёт 22 (10+12) очка.

34-летний Сергеев за «Локомотив» в текущем сезоне провёл 20 матчей, где набрал 8 (1+7) очков. Всего в КХЛ на счету игрока обороны — 859 встреч и 301 (64+237) очко.

«Локомотив» с 65 очками после 49 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

