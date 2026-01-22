Федерация хоккея Беларуси выступила с заявлением относительно отстранения со стороны ИИХФ

Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) выступила с заявлением относительно продления отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Федерация хоккея Беларуси выражает решительное несогласие с решением ИИХФ о продлении отстранения сборных и клубных команд от участия в международных соревнованиях под эгидой организации, в связи с чем направляет открытое письмо в адрес совета ИИХФ.

«Уважаемые члены совета ИИХФ. Получив решение совета ИИХФ о невозвращении российских и белорусских национальных и клубных команд к участию в чемпионатах сезона-2026/2027, мы хотели бы ещё раз подчеркнуть, что:

— данное решение было принято без каких-либо консультаций с ФХБ, несмотря на многочисленные просьбы, ФХБ не была предоставлена ​​возможность представить свою позицию и аргументы;

— совет ИИХФ в очередной раз не предоставил никаких подтверждающих документов, анализа, используя лишь очень расплывчатое понятие «соображения безопасности».

Таким образом, решения совета ИИХФ с февраля 2022 года носят дискриминационный характер по отношению к белорусским хоккейным командам и членам сообщества и принимаются на национальной и политической почве.

Это выглядит особенно цинично, если учитывать многочисленные заявления и публикации ИИХФ о приверженности принципам честности, включая недавно объявленную кампанию «Держимся вместе». Совет ИИХФ систематически не применяет эти принципы к белорусскому хоккею.

Мы считаем решения совета ИИХФ необоснованными, несправедливыми, незаконными, идущими вразрез с руководящими документами ИИХФ (включая устав и уставные нормы и кодекс честности ИИХФ), а также несоответствующими рекомендации МОК от 11 декабря 2025 года.

Мы вновь обращаемся к совету ИИХФ с призывом выполнять свои обязанности и ответственность в отношении ФХБ и её членов в соответствии с руководящими документами ИИХФ и начать тесное сотрудничество с ФХБ для реализации наших общих обязательств по обеспечению основополагающего права на доступ к спорту во всём мире для всех спортсменов в кратчайшие сроки.

ФХБ намерена защищать законные права и интересы своих членов путём обжалования решений ИИХФ, а также порядка принятия таких решений, используя дисциплинарные/апелляционные процедуры в рамках ИИХФ и CAS», — сказано в заявлении ФХБ.