Федерация хоккея России оценила решение ИИХФ продлить отстранение национальных команд

Федерация хоккея России выступила с официальным заявлением касательно решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допускать национальные команды России до международных соревнований.

«Федерация хоккея России сообщает, что не была допущена к заседанию cовета ИИХФ, состоявшемуся 21 января, и выражает разочарование из-за отсутствия возможности принять участие в обсуждении и выражении своей позиции.

ФХР убеждена, что решение Международного олимпийского комитета рекомендовать международным федерациям допустить российских и белорусских юниоров до международных турниров подтверждает принципы олимпийского движения о недопущении дискриминации, особенно по отношению к юным спортсменам. Тем не менее ИИХФ проигнорировала рекомендации МОК.

ФХР считает, что аргумент о невозможности обеспечить безопасность участников международных турниров со сборной России утратил актуальность, не имеет под собой никаких оснований и является лишь формальным поводом отказа в участии нашей страны.

Федерация хоккея России считает такой подход недопустимым и обжалует решение ИИХФ об отстранении наших команд от участия в международных соревнованиях в сезоне-2026/2027 в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сказано в заявлении ФХР.