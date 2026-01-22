«Хорошо, что нас носом опустили в это дерьмо». Разин о поражении «Металлурга» от «Сибири»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Талалуев (Климович) – 25:01 (5x5) 1:1 Яковлев (Ткачёв, Силантьев) – 27:33 (5x5) 1:2 Косолапов (Бек, Аланов) – 58:14 (5x3)
«Скажу такую парадоксальную вещь, я рад этому поражению. Конечно, не совсем рад, но когда-то нам должны были сделать вот эту подножку, потому что всё хорошо — тоже нехорошо. А здесь как раз показатель того, что у одних уже начался плей-офф, они вышли дисциплинированные, самоотверженные. Почти 30 бросков на себя поймали, вратарь поймал кураж. И надо было где-то это всё преодолеть.
А мы, в конце концов, получаем дешёвейшее удаление в конце матча, которое и привело к поражению. Поэтому хорошо, что нас носом опустили в это дерьмо. Как раз перед играми плей-офф», — заявил Разин на пресс-конференции.
