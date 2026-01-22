«Было впечатление, как бы не получить «кошёлку». Люзенков — о победе над «Металлургом»

Главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Ярослав Люзенков подвёл итоги матча с «Металлургом» (2:1).

— Понимали, против какого соперника будем играть. Они в огне, много забивают, команда очень хорошо играет в атаке, прекрасно понимали и ждали своего шанса. Здорово ловили шайбы на себя, в конце воспользовались шансом «5 на 3».

— Вы сказали во время флеш-интервью, что плей-офф для вас уже начался, но ведь он начался не сегодня, а гораздо раньше. Что сегодня было, чего не было в предыдущих встречах, чтобы победить пораньше?

— Такие игры непредсказуемые, дома по раскатке мы думали, что обыграем «Нефтехимик», ребята здорово двигались. А сегодня было впечатление, что как бы нам не получить «кошёлку», а сложилось всё по-другому. Сложно предугадать, это спорт, это хоккей, ребята реально играли самоотверженно и много на себя ловили. Первый период по броскам 17:1 — это никуда не годится. Но не стали нагнетать обстановку, сказали, надо перестраиваться, надо работать с шайбой, начали выравнивать ситуацию. Матч на матч не приходится, каждая игра даёт определённый рисунок.

— Как мы видим, команда приобрела такого серьёзного джокера Косолапова, Абрамов ещё своё слово не сказал, Талалуев пришёл – получается, что вариативность повысилась у тренеров и увеличилось количество ребят, от которых можно ждать результата?

— Да, я с вами соглашусь, у нападения есть какие-то варианты, моменты, кого можно поставить. Некоторые не совсем справляются с конкрецией, это психология, будем с ней работать, желание практически у всех есть, у некоторых оно перехлёстывает, из-за этого получаются ошибки.

— Лучший матч за последние несколько лет выдал Михаил Бердин – можно сказать, что он уже влился в коллектив, почувствовал свою игру?

— Когда он первую игру сыграл 0:5, проиграв «Автомобилисту», он уже тогда влился в коллектив. Он борется за команду, выкладывается на тренировках, но тогда он перегорел, сильно хотел, желание перехлестнуло и сыграло в обратную сторону. Мы во вратарской линии уверены, ребята работают, играют через игру-две, нормальная ротация.

— Дедлайн приближается – вы как главный тренер видите какие-то позиции, которые хотели усилить?

— Любой тренер всегда бы хотел усилений, но мы всегда зависим от финансов и от других ситуаций, получится – здорово, не получится – будем двигаться с теми, кто у нас есть, ребята доказывают, что готовы биться, — цитирует Люзенкова сайт «Сибири».