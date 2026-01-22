«Спартак» и минское «Динамо» совершили обмен

«Спартак» и минское «Динамо» оформили сделку за права на белорусского защитника Павла Воронова, новичком системы московского клуба стал нападающий Степан Звягин. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

21-летний форвард сборной Беларуси Звягин родился в Москве, где начал заниматься хоккеем в школе «Спартака», а в 13 лет перебрался в Минск, где принял белорусское гражданство, выступал за юниорскую и молодёжную сборную, дебютировал в КХЛ и набрал 63 (24+39) очка в 62 матчах МХЛ за «Динамо-Шинник».

В 2023 году Звягин был выбран на драфте НХЛ клубом «Флорида Пантерз», прошлый сезон игрок провёл на правах аренды за «Куньлунь Ред Стар», а в сезоне нынешнем – набрал 30 (9+21) очков в 38 играх за «Динамо-Молодечно», а также принял участие в Матче звёзд белорусской Экстралиги. Всего на счету игрока – 55 матчей в КХЛ за минское «Динамо» и «Куньлунь».

25-летний Воронов играл в белорусской Экстралиге за «Гомель», минскую «Юность». По итогам сезона-2023/2024 он стал лучшим бомбардиром-защитником и лучшим защитником лиги (65 матчей, 43 очка). В нынешнем сезоне за минчан в активе защитника 30 встреч, 22 (9+13) очка. Также Павел играл в ВХЛ за «Химик», «Сокол» и новокузнецкий «Металлург».