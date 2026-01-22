ФХБ возмутила непоследовательная позиция Тардифа по срокам возвращения национальных команд

Федерацию хоккея Беларуси (ФХБ) возмутила непоследовательная позиция главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа по срокам возвращения национальных команд.

«ФХБ стало известно о публикации статьи изданием Athletic 20 января 2026 года с цитатами г-на Люка Тардифа.

Если утверждения, опубликованные в статье, верны, мы крайне обеспокоены заявлением г-на Люка Тардифа о том, что ИИХФ нужно время, чтобы вернуть Россию и Беларусь, потому что «Когда вы едете на чемпионат мира, вы должны точно знать, каков будет процесс понижения и повышения в классе».

Напоминаем, что на полугодовом конгрессе ИИХФ 2022 года решение о том, как Беларусь и Россия будут реинтегрированы, уже было принято и одобрено конгрессом 98 голосами «за» из 108 отданных голосов.

Выдержка из протокола заседания полугодового конгресса ИИХФ 2022 года: «Люк Тардиф отметил, что это непростая задача для совета и комитета. Понятно, что всем нужно иметь представление о том, что произойдёт с повышением и понижением в классе […] Именно это предложение совет одобрил единогласно».

Таким образом, всем национальным федерациям-членам ИИХФ известно о процессе реинтеграции Беларуси и России с сентября 2022 года. Пожалуйста, также ознакомьтесь со статьёй относительно данного вопроса на сайте ИИХФ.

В связи с этим мы вновь выражаем серьёзную обеспокоенность по поводу вводящих в заблуждение заявлений, сделанных ИИХФ в СМИ. Необоснованные причины возможных задержек с реинтеграцией белорусских команд особенно неактуальны в отношении женских сборных Беларуси, которые начнут своё участие в чемпионатах ИИХФ с низшего дивизиона.

Поскольку все процедуры ясны, мы не видим никаких препятствий для реинтеграции белорусских команд, начиная с ближайшего сезона чемпионатов ИИХФ. Это определённо не потребует двух, трёх или более сезонов, если ИИХФ будет следовать собственному решению, утверждённому как советом ИИХФ, так и конгрессом ИИХФ в сентябре 2022 года», — заявили в ФХБ.