Ги Буше — после победы над «Автомобилистом»: Галкин провёл феноменальный матч

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победный матч с «Автомобилистом» (2:1 ОТ), отметив игру вратаря уральского клуба Владимира Галкина.

«Ожидали трудную, напряжённую игру в концовке выезда, как это обычно и бывает. Мы знали, это хорошая команда, соперник усилился Спронгом, это топовый хоккеист. В прошлые разы, когда мы играли с «Автомобилистом», мы перебросали соперника, создавали больше моментов, но вратари играли прекрасно. Сегодня Галкин был феноменален.

Мы провели ровную игру, которую я просил от команды. В Уфе мы выиграли, но за счёт первого и третьего периода, мне абсолютно не понравился второй период. Нужна была ментальная перезагрузка, что мы и увидели. Команда отлично действовала все три периода и в зоне атаки, и в зоне атаки. Мы добились положительного резульата, это главное», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.