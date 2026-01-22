Ги Буше — после победы «Авангарда» в Екатеринбурге: игра уровня плей-офф, обожаю такое

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о накале в победном матче с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

— «Автомобилист» успешно действует вторым номером. Не хотели начать матч более осторожно, чтобы лишить соперника этого преимущества?

— Нет, мы не стали ничего менять. В прошлой игре мы нанесли более 90 бросков в сторону ворот, разве здесь можно сделать что-то ещё для того, чтобы забить? Если мы создавали столько моментов, значит, они играли не так хорошо, но в каждой игре их голкиперы творили чудеса. Мы не стали ничего менять, в какой-то момент разница по опасным моментам была 24:13, почти двукратное преимущество. Это показатель того, что мы отлично действовали в атаке, тем более в выездной игре.

Обожаю такие игры, это игра уровня плей-офф, когда есть равная борьба, голкиперы играют великолепно. Это отличное испытание, чтобы проверить наши силы перед плей-офф. Там будут такие игры, когда вратарь будет отказываться пропускать, а тебе надо будет создавать моменты, находить броски. Мы продолжали играть в свою игру, и это принесло результат, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.