Главная Хоккей Новости

Ги Буше — после победы «Авангарда» в Екатеринбурге: игра уровня плей-офф, обожаю такое

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о накале в победном матче с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Горбунов (Буше) – 05:09 (5x5)     1:1 Маклауд (Котляревский, Чеккони) – 25:13 (5x5)     1:2 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 62:40 (3x3)    

— «Автомобилист» успешно действует вторым номером. Не хотели начать матч более осторожно, чтобы лишить соперника этого преимущества?
— Нет, мы не стали ничего менять. В прошлой игре мы нанесли более 90 бросков в сторону ворот, разве здесь можно сделать что-то ещё для того, чтобы забить? Если мы создавали столько моментов, значит, они играли не так хорошо, но в каждой игре их голкиперы творили чудеса. Мы не стали ничего менять, в какой-то момент разница по опасным моментам была 24:13, почти двукратное преимущество. Это показатель того, что мы отлично действовали в атаке, тем более в выездной игре.

Обожаю такие игры, это игра уровня плей-офф, когда есть равная борьба, голкиперы играют великолепно. Это отличное испытание, чтобы проверить наши силы перед плей-офф. Там будут такие игры, когда вратарь будет отказываться пропускать, а тебе надо будет создавать моменты, находить броски. Мы продолжали играть в свою игру, и это принесло результат, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

