Буше — об игре Рашевского: потрясающий парень, ему просто нужно забить

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру нападающего омского клуба Дмитрия Рашевского.

— Как объясните допущенные контратаки, где оппонент выходил «в ноль»?

— Не соглашусь с этим мнением, «5 на 5» соперник нанёс только девять бросков. Это говорит о том, что мы не давали им свободного пространства, после двух периодов было всего 14 бросков у соперника. Момент с пропущенным голом — ошибка форварда, схожий момент был в игре с «Салаватом Юлаевым» в третьем периоде, будем разбираться.

— Почему Костин не играл после первого периода?

— Травма.

— Рашевский активно играл, но не забил. Как направить его продуктивность в нужное русло?

— Он проделал потрясающую работу, играет с огромной отдачей, проделывает огромную работу на каждой тренировке, он потрясающий парень. Ему просто нужно забить, голы — как связка бананов, они всегда приходят пачками. Стоит забить один гол, и его прорвёт, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.