Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буше — об игре Рашевского: потрясающий парень, ему просто нужно забить

Буше — об игре Рашевского: потрясающий парень, ему просто нужно забить
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру нападающего омского клуба Дмитрия Рашевского.

— Как объясните допущенные контратаки, где оппонент выходил «в ноль»?
— Не соглашусь с этим мнением, «5 на 5» соперник нанёс только девять бросков. Это говорит о том, что мы не давали им свободного пространства, после двух периодов было всего 14 бросков у соперника. Момент с пропущенным голом — ошибка форварда, схожий момент был в игре с «Салаватом Юлаевым» в третьем периоде, будем разбираться.

— Почему Костин не играл после первого периода?
— Травма.

— Рашевский активно играл, но не забил. Как направить его продуктивность в нужное русло?
— Он проделал потрясающую работу, играет с огромной отдачей, проделывает огромную работу на каждой тренировке, он потрясающий парень. Ему просто нужно забить, голы — как связка бананов, они всегда приходят пачками. Стоит забить один гол, и его прорвёт, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Ги Буше — после победы «Авангарда» в Екатеринбурге: игра уровня плей-офф, обожаю такое
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android