Константин Барулин получил памятную медаль за 250 побед в КХЛ

Перед матчем ЦСКА — «Барыс» вице-президент КХЛ Андрей Точицкий вручил награду бывшему голкиперу, а ныне тренеру вратарей казахстанского клуба Константину Барулину памятную медаль за 250 побед в лиге. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Константин Барулин завершил карьеру в 2020 году. В общей сложности он отыграл за ЦСКА, «Атлант», «Ак Барс», «Авангард», «Сочи» и «Нефтехимик» 596 матчей, из которых выиграл 258.

В клубе выдающихся статистических достижений, учреждённом КХЛ перед прошлым сезоном, проходной балл в одной из номинаций — 250 побед. Помимо Барулина, этого рубежа за всю историю лиги достигли лишь два вратаря — Василий Кошечкин (378) и Александр Ерёменко (299).