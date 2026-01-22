Скидки
Заварухин — о поражении в игре с «Авангардом»: «грязное» удаление повлияло на исход

Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении в игре с «Авангардом» (1:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Горбунов (Буше) – 05:09 (5x5)     1:1 Маклауд (Котляревский, Чеккони) – 25:13 (5x5)     1:2 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 62:40 (3x3)    

— Хороший соперник, в первом периоде тяжело было выходить из-под прессинга «Авангарда». Хорошую контратаку организовали, выход «в ноль». Во втором периоде было много «флипов» от соперника, были контратаки, Галкин здорово сыграл. Хорошие контратаки в третьем периоде, но не реализовали. В овертайме «грязное» удаление повлияло на исход, хотя 22 блокированных броска, здорово в меньшинстве сыграли.

— Готовили Галкина специально к «Авангарду» с учётом его прошлых игр против Омска?
— Непростая болезнь была, недели две не играл, здорово сегодня отыграл и сильно помог команде. Он должен был играть с «Сибирью», но чуть придержали его.

— Согласитесь, что в моментах с пропущенными голами оба момента не доиграли до конца?
— Думаю, вы правы, с пятака забили этот гол, могли более плотно сыграть.

— Дедлайн через три дня. Какие планы у клуба на трансферном рынке?
— Возможно, что-то появится. Пока рано говорить.

— Прокомментируете решающее удаление в овертайме?
— Если смотреть глубже, ошиблись в зоне атаки, возвращались в свою зону, на встречном движении Денежкин с Маклаудом совпали. Не специально он фолил, но так получилось, попался Маклауд на встречном движении, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

