Заварухин — о поражении в игре с «Авангардом»: «грязное» удаление повлияло на исход

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении в игре с «Авангардом» (1:2 ОТ).

— Хороший соперник, в первом периоде тяжело было выходить из-под прессинга «Авангарда». Хорошую контратаку организовали, выход «в ноль». Во втором периоде было много «флипов» от соперника, были контратаки, Галкин здорово сыграл. Хорошие контратаки в третьем периоде, но не реализовали. В овертайме «грязное» удаление повлияло на исход, хотя 22 блокированных броска, здорово в меньшинстве сыграли.

— Готовили Галкина специально к «Авангарду» с учётом его прошлых игр против Омска?

— Непростая болезнь была, недели две не играл, здорово сегодня отыграл и сильно помог команде. Он должен был играть с «Сибирью», но чуть придержали его.

— Согласитесь, что в моментах с пропущенными голами оба момента не доиграли до конца?

— Думаю, вы правы, с пятака забили этот гол, могли более плотно сыграть.

— Дедлайн через три дня. Какие планы у клуба на трансферном рынке?

— Возможно, что-то появится. Пока рано говорить.

— Прокомментируете решающее удаление в овертайме?

— Если смотреть глубже, ошиблись в зоне атаки, возвращались в свою зону, на встречном движении Денежкин с Маклаудом совпали. Не специально он фолил, но так получилось, попался Маклауд на встречном движении, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.