Заварухин: Спронг должен понимать философию «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения от «Авангарда» (1:2 ОТ) прокомментировал игру нападающего уральского клуба Даниэля Спронга, который ранее перешёл из ЦСКА.

— Сработали дополнительные тренировки для тех, кто удаляется?

— Мы удалялись меньше соперника сегодня. Будем ещё общаться с парнями, каждое удаление влияет на исход, хотя хорошо играли в меньшинстве и выстояли против мастеровитой команды.

— В чём проблемы при игре в большинстве?

— Проще сыграть на старте, чтобы четвёрка прижалась к воротам, нужны броски с вершины и потом розыгрыш. Возможно, этого броска не хватило, соперник активно играл против нас.

— У Спронга уже пять матчей в «Автомобилисте». Поняли философию его игры?

— Это он должен понять философию команды, хоккей — командный вид спорта.

— У Галкина уже три удаления за сдвиг ворот против «Авангарда». Это уже не похоже на случайность.

— Не думаю, что он специально это делает. Зачем это делать и удаляться, оставаться в меньшинстве против мастеровитой команды, у которой одна из лучших бригад большинства в лиге? — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.