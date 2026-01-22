ЦСКА с минимальным счётом победил «Барыс», забив на исходе третьего периода

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первых двух периодах команды голов не забили. В концовке третьей двадцатиминутки Никита Охотюк принёс армейскому клубу победу.
После данной победы ЦСКА прервал двухматчевую серию поражений. Также армейцы впервые в сезоне одержали победу над «Барысом». Ранее казахстанский клуб дома выиграл со счётом 3:1.
В следующей игре Континентальной хоккейной ЦСКА сразится дома с «Северсталью» 26 января. «Барыс» 24 января проведёт матч в гостях с «Нефтехимиком».
- 22 января 2026
-
22:26
-
22:09
-
21:50
-
21:43
-
21:42
-
21:34
-
21:20
-
21:03
-
21:01
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:40«Спартак» и минское «Динамо» совершили обмен Официально
-
20:26
-
20:18
-
20:10
-
20:04
-
19:52
-
19:41
-
19:28
-
19:15
-
18:58
-
18:44
-
18:26
-
18:04
-
18:00
-
17:50
-
17:30
-
17:19
-
17:03
-
16:45
-
16:23
-
16:05
-
16:00
-
15:50