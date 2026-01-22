Скидки
ЦСКА — Барыс, результат матча 22 января 2026 года, счёт 1:0, КХЛ 2025/2026

ЦСКА с минимальным счётом победил «Барыс», забив на исходе третьего периода
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Барыс
Астана
1:0 Охотюк (Зернов, Холлоуэлл) – 58:33 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первых двух периодах команды голов не забили. В концовке третьей двадцатиминутки Никита Охотюк принёс армейскому клубу победу.

После данной победы ЦСКА прервал двухматчевую серию поражений. Также армейцы впервые в сезоне одержали победу над «Барысом». Ранее казахстанский клуб дома выиграл со счётом 3:1.

В следующей игре Континентальной хоккейной ЦСКА сразится дома с «Северсталью» 26 января. «Барыс» 24 января проведёт матч в гостях с «Нефтехимиком».

