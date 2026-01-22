«Спартак» в концовке вырвал победу у СКА в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Недопёкин (Сапего, Поляков) – 03:04 (5x5) 1:1 Коростелёв (Локхарт, Соловьёв) – 52:42 (5x5) 1:2 Пивчулин (Тодд, Мальцев) – 57:06 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На четвёртой минуте первого периода Никита Недопёкин открыл счёт в игре. На 13-й минуте третьего периода Никита Коростелёв восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте третьего периода Данил Пивчулин принёс красно-белым волевую победу во встрече.
В следующей игре Континентальной хоккейной СКА сыграет в гостях с «Торпедо» 24 января. «Спартак» 25 января примет на своём льду ярославский «Локомотив».
«Спартак» и минское «Динамо» совершили обмен Официально
