Главная Хоккей Новости

СКА — «Спартак», результат матча 22 января 2026 года, счёт 1:2, КХЛ 2025/2026

«Спартак» в концовке вырвал победу у СКА в Санкт-Петербурге
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Недопёкин (Сапего, Поляков) – 03:04 (5x5)     1:1 Коростелёв (Локхарт, Соловьёв) – 52:42 (5x5)     1:2 Пивчулин (Тодд, Мальцев) – 57:06 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Никита Недопёкин открыл счёт в игре. На 13-й минуте третьего периода Никита Коростелёв восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте третьего периода Данил Пивчулин принёс красно-белым волевую победу во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной СКА сыграет в гостях с «Торпедо» 24 января. «Спартак» 25 января примет на своём льду ярославский «Локомотив».

