«Спартак» в концовке вырвал победу у СКА в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Никита Недопёкин открыл счёт в игре. На 13-й минуте третьего периода Никита Коростелёв восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте третьего периода Данил Пивчулин принёс красно-белым волевую победу во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной СКА сыграет в гостях с «Торпедо» 24 января. «Спартак» 25 января примет на своём льду ярославский «Локомотив».