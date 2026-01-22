Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» — «Шанхайские Драконы», результат матча 22 января 2026 года, счёт 7:2, КХЛ 2025/2026

ХК «Торпедо» дома разгромил «Шанхайских Драконов», забросив семь шайб
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 10:21 (5x4)     2:0 Соколов (Ткачёв, Нарделла) – 17:42 (5x4)     3:0 Гараев (Летунов, Гончарук) – 20:52 (5x5)     4:0 Атанасов (Соколов, Ткачёв) – 30:45 (5x4)     4:1 Каблуков (Рендулич) – 36:45 (5x5)     4:2 Рендулич (Куинни, Меркли) – 39:34 (5x5)     5:2 Ткачёв – 40:24 (5x5)     6:2 Гончарук (Фирстов, Гараев) – 51:08 (5x4)     7:2 Шевченко – 56:00 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Торпедо» голы забили Егор Виноградов, Егор Соколов, Амир Гараев, Василий Атанасов, Сергей Гончарук, Дмитрий Шевченко и Владимир Ткачёв, на счету которого также три результативные передачи. У «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Илья Каблуков, Борна Рендулич.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Торпедо» сразится дома со СКА 24 января. «Шанхайские Драконы» в этот же день встретятся в Минске с местным «Динамо».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android