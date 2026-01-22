ХК «Торпедо» дома разгромил «Шанхайских Драконов», забросив семь шайб

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Торпедо» голы забили Егор Виноградов, Егор Соколов, Амир Гараев, Василий Атанасов, Сергей Гончарук, Дмитрий Шевченко и Владимир Ткачёв, на счету которого также три результативные передачи. У «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Илья Каблуков, Борна Рендулич.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Торпедо» сразится дома со СКА 24 января. «Шанхайские Драконы» в этот же день встретятся в Минске с местным «Динамо».