ХК «Торпедо» дома разгромил «Шанхайских Драконов», забросив семь шайб
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 10:21 (5x4) 2:0 Соколов (Ткачёв, Нарделла) – 17:42 (5x4) 3:0 Гараев (Летунов, Гончарук) – 20:52 (5x5) 4:0 Атанасов (Соколов, Ткачёв) – 30:45 (5x4) 4:1 Каблуков (Рендулич) – 36:45 (5x5) 4:2 Рендулич (Куинни, Меркли) – 39:34 (5x5) 5:2 Ткачёв – 40:24 (5x5) 6:2 Гончарук (Фирстов, Гараев) – 51:08 (5x4) 7:2 Шевченко – 56:00 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Торпедо» голы забили Егор Виноградов, Егор Соколов, Амир Гараев, Василий Атанасов, Сергей Гончарук, Дмитрий Шевченко и Владимир Ткачёв, на счету которого также три результативные передачи. У «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Илья Каблуков, Борна Рендулич.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Торпедо» сразится дома со СКА 24 января. «Шанхайские Драконы» в этот же день встретятся в Минске с местным «Динамо».
