Маклюков: нестандартной техникой Бердин заставал нападающих «Металлурга» врасплох
Поделиться
Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал поражение во встрече регулярного сезона КХЛ с «Сибирью» (1:2), отметив игру вратаря новосибирского клуба Михаила Бердина.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Талалуев (Климович) – 25:01 (5x5) 1:1 Яковлев (Ткачёв, Силантьев) – 27:33 (5x5) 1:2 Косолапов (Бек, Аланов) – 58:14 (5x3)
«В первую очередь нам надо винить самих себя. Вратарь «Сибири» сыграл неплохо, однако мы показывали, что умеем забивать любому вратарю. Прежде всего спрос с нас. Но стоит отметить: своей нестандартной техникой Бердин заставал наших нападающих врасплох», — приводит слова Маклюкова сайт КХЛ.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сразится дома с «Амуром» 24 января. «Сибирь» в этот же день встретится в Казани с местным «Ак Барсом».
Материалы по теме
Комментарии
- 22 января 2026
-
22:26
-
22:09
-
21:50
-
21:43
-
21:42
-
21:34
-
21:20
-
21:03
-
21:01
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:40«Спартак» и минское «Динамо» совершили обмен Официально
-
20:26
-
20:18
-
20:10
-
20:04
-
19:52
-
19:41
-
19:28
-
19:15
-
18:58
-
18:44
-
18:26
-
18:04
-
18:00
-
17:50
-
17:30
-
17:19
-
17:03
-
16:45
-
16:23
-
16:05
-
16:00
-
15:50