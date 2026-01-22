Скидки
Хоккей

Маклюков: нестандартной техникой Бердин заставал нападающих «Металлурга» врасплох

Комментарии

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал поражение во встрече регулярного сезона КХЛ с «Сибирью» (1:2), отметив игру вратаря новосибирского клуба Михаила Бердина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Талалуев (Климович) – 25:01 (5x5)     1:1 Яковлев (Ткачёв, Силантьев) – 27:33 (5x5)     1:2 Косолапов (Бек, Аланов) – 58:14 (5x3)    

«В первую очередь нам надо винить самих себя. Вратарь «Сибири» сыграл неплохо, однако мы показывали, что умеем забивать любому вратарю. Прежде всего спрос с нас. Но стоит отметить: своей нестандартной техникой Бердин заставал наших нападающих врасплох», — приводит слова Маклюкова сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сразится дома с «Амуром» 24 января. «Сибирь» в этот же день встретится в Казани с местным «Ак Барсом».

