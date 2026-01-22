Форвард «Металлурга» Коротков сравнил стиль игры «Сибири» при трёх тренерах

Нападающий «Металлурга» Никита Коротков высказался о поражении от «Сибири» (1:2) и оценил стиль игры новосибирского клуба при трёх разных тренерах.

— Хорошая, упорная игра. С нашей стороны было много контроля, много бросков, но команде соперника тоже надо отдать должное: вратарь здорово сыграл, где-то его мы, наверное, не закрыли. Перед воротами не сделали дополнительный трафик, но и ребята из «Сибири» здорово заблокировали, за 20 бросков точно. Такие игры бывают, к сожалению. Хотелось, конечно, сегодня выиграть, но не воспользовались своими шансами, не забили.

— В этом чемпионате «Металлург» в третий раз играл против «Сибири», и каждый раз её возглавляет другой тренер. Чем эти три «Сибири» отличаются друг от друга?

— С Епанчинцевым, как мне кажется, была более открытая игра. С Буцаевым, наоборот, как мне показалось, самая закрытая из этих трёх игр. Сегодня тоже «Сибирь» сыграла хорошую среднюю зону. Мне кажется, есть что-то общее с игрой номер два, когда Буцаев тренировал. В принципе, если так сравнить, то не такие прям большие отличия. Да, другие ребята, много новых игроков, но, в принципе, такая вязкая игра. Ребята с характером. Здорово, ещё раз повторюсь, сыграли в средней зоне и в своей зоне много поймали.

— «Металлург» в середине встречи вёл по броскам очень крупно: 27:4. Сложно ли играть такие матчи, когда по броскам ведёшь с огромным преимуществом, а по счёту ничья?

— Но это психологически, мне кажется, когда ты бросаешь, бросаешь, бросаешь, однако чуть не получается где-то. Она катается там по ленточке. Как бы сложностей никаких в самой игре, но, наверное, в голову залазит, что не можем забить. Опять же, повторюсь, надо просто рабочий трудовой год забивать из-под ворот: доставлять шайбу на пятак и там уже копать.

— Чем был хорош Бердин? Почему он ловил почти все броски?

— Ну, наверное, он поймал какой-то кураж. Здорово сыграл, хорошая игра с его стороны. Надо было какой-то дополнительный трафик создавать, ложное дополнительное движение, чтобы он выкатывался, верил тебе, и обманывать его. Например, бросать из-под ног, — цитирует Короткова пресс-служба «Металлурга».